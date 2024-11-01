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Учения НАТО по применению тактического ядерного оружия и мероприятия по модернизации европейских авиабаз

Учения НАТО по применению тактического ядерного оружия и мероприятия по модернизации европейских авиабаз

НАТО начало ежегодные тактические учения по применению ядерного оружия в Европе.

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