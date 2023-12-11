Что будет, если хрустеть пальцами часто, и когда с этим нужно идти к врачу

Размять пальцы и как следует ими похрустеть — стандартный ритуал для тех, кто работает в офисе. Но что, если мы делаем это слишком часто? И вообще, можно ли себе навредить, если постоянно хрустеть пальцами? Жан Шоломицкий Медицина Невролог, остеопат «На тему побочных явлений от хруста пальцев было проведено несколько исследований с с использованием рентгенологических снимков, — говорит врач Жан Шоломицкий.