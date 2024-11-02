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Лавров: чем дольше Украина срывает договоренности, тем меньше у нее территорий

Лавров: чем дольше Украина срывает договоренности, тем меньше у нее территорий

Чем дольше киевская сторона срывает договоренности, тем меньше территорий остается у Украины. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.

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