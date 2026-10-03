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ИА Регнум

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Медведев назвал три условия для урегулирования украинского конфликта

Медведев назвал три условия для урегулирования украинского конфликта

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нейтральный и неядерный статус Украины, отказ от националистического курса и решение территориального вопроса в соответствии с российской позицией условиями устойчивого политического урегулирования.

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