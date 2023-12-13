На военную помощь Украине у США до конца года остался миллиард долларов

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 13 декабря, заявила, что США располагают около $1 млрд на помощь Украине, при этом 96% из них уже освоено Пентагоном, оставшиеся 4% будут предоставлены Киеву до конца года, – сообщают СМИ.
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