Кусочек лесопарка в самом центре Сочи 🗓 Ежедневно 📍 Корчагинский сквер 📍 Вход свободный Беговые дорожки, зона выгула с питомцами, много тени от деревьев.
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Кусочек лесопарка в самом центре Сочи 🗓 Ежедневно 📍 Корчагинский сквер 📍 Вход свободный Беговые дорожки, зона выгула с питомцами, много тени от деревьев.