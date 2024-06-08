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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Кусочек лесопарка в самом центре Сочи

Кусочек лесопарка в самом центре Сочи 🗓 Ежедневно 📍 Корчагинский сквер 📍 Вход свободный Беговые дорожки, зона выгула с питомцами, много тени от деревьев.

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