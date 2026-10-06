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Карлос Сайнс: Теперь очевидно, что Ф1 пошла по неправильному пути

Williams Пилот Williams Карлос Сайнс считает, что Формуле 1 необходимо пересмотреть подход к техническим регламентам после хаоса во время стартовой процедуры Гран При Бахрейна в Малайзии.

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