В Кузбассе сотрудники госавтоинспекции помогли автомобилистке, оказавшейся в трудной ситуации на дороге

В ОМВД России «Беловский» поступило сообщение о том, что на дороге вблизи поселка Старобелово требуется помощь водителю автомобиля «Киа Соренто», которая забуксовала в рыхлом снегу и не может самостоятельно выехать.
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