«Мандариновая республика» протестует против законного бизнеса России на ее территории В Абхазии начались серьезные беспорядки.
Абхазский взрыв — или хронический абхазский нарыв?
Комментарии
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Т Н
💯👍🏻
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2 час.
Т Н
💯👍🏻
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2 час.
ТН
Т Н
Последние два абзаца статьи навели на размышление… Были в Дубае. Поинтересовались про открытие своего дела у них. Ответили: ☝🏻только в доле с местными! … Почему богатым московским и иным дяденькам не инвестировать в российское сельское хозяйство, платить достойную зарплату русским (а не завозить орды чжпых и ксгзых)? А? Почему?
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2 час.
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