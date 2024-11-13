Абхазский взрыв — или хронический абхазский нарыв?

ТН

Т Н

Последние два абзаца статьи навели на размышление… Были в Дубае. Поинтересовались про открытие своего дела у них. Ответили: ☝🏻только в доле с местными! … Почему богатым московским и иным дяденькам не инвестировать в российское сельское хозяйство, платить достойную зарплату русским (а не завозить орды чжпых и ксгзых)? А? Почему?