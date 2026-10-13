В Краснодаре 8 улиц остались без света из-за аварии

Аварийное отключение на линии 6-10 кВ в посёлке Пригородном Карасунского округа Краснодара привело к остановке четырёх трансформаторных подстанций и прекращению подачи электричества на восьми улицах.
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