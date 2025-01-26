Транспортный налог 2025: кто и сколько заплатит за роскошь

В 2025 году владельцам автомобилей необходимо будет уплатить транспортный налог за 2024 год. Министерство промышленности и торговли уже опубликовало обновленный перечень автомобилей, к которым будет применяться повышенный налог в 2026 году.
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