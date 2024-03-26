5 глупых вопросов о сердце. Отвечает врач-кардиолог Знаете ли вы, что наше сердце больше отдыхает, чем работает? Что остановившееся сердце нельзя запустить с помощью разряда тока? И что «шрамы на сердце»— это не только метафора, но и реальность, с которой кардиологи встречаются практически каждый день? Врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.
5 глупых вопросов о сердце. Отвечает врач-кардиолог
Комментарии
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bobmihal Krylov
Делали мне кардиоверсию много раз, я уже со счета сбился, последнею в марте, этого года. Опять выскочило с ритма, сказали все! Опасно! И облацию делали, тоже через несколько лет выскочило. Придется доживать век с аритмией!
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15 час.
виктор климахин
Нет настоящих кардио хирургов и кардиологов у кого больное сердце с рождения стали симулянтами здоровые больными от рождения а не приобретенным И все врачи стали такими дебильными при ссср такого не было
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8 час.
Майя Maja
А по человечески написать можно?
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2 час.
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