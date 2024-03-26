5 глупых вопросов о сердце. Отвечает врач-кардиолог Знаете ли вы, что наше сердце больше отдыхает, чем работает? Что остановившееся сердце нельзя запустить с помощью разряда тока? И что «шрамы на сердце»— это не только метафора, но и реальность, с которой кардиологи встречаются практически каждый день? Врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.