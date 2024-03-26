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5 глупых вопросов о сердце. Отвечает врач-кардиолог

5 глупых вопросов о сердце. Отвечает врач-кардиолог

5 глупых вопросов о сердце. Отвечает врач-кардиолог Знаете ли вы, что наше сердце больше отдыхает, чем работает? Что остановившееся сердце нельзя запустить с помощью разряда тока? И что «шрамы на сердце»— это не только метафора, но и реальность, с которой кардиологи встречаются практически каждый день?  Врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.

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Комментарии
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bobmihal Krylov
Делали мне кардиоверсию много раз, я уже со счета сбился, последнею в марте, этого года. Опять выскочило с ритма, сказали все! Опасно! И облацию делали, тоже через несколько лет выскочило. Придется доживать век с аритмией!
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15 час.
виктор климахин
Нет   настоящих  кардио  хирургов  и   кардиологов    у  кого   больное  сердце   с  рождения     стали    симулянтами   здоровые   больными   от  рождения    а  не  приобретенным   И   все    врачи   стали   такими   дебильными    при  ссср   такого   не было
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8 час.
Майя Maja
А по человечески написать можно?
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2 час.

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