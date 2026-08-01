НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Мин күкне сайлыйм!» бәйрәмендә «Патриот» үзәге стенды эшли

Бүген Казанда уза торган «Мин күкне сайлыйм!» бәйрәмендә «Патриот» үзәге стенды эшли. Кунаклар үзләрен беренче ярдәм күрсәтүдә, Калашников автоматын сүтеп-җыюда, виртуаль киңлектә дрон белән идарә итүдә, шулай ук бронежилет һәм касканы киеп карый ала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии