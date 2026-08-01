Бүген Казанда уза торган «Мин күкне сайлыйм!» бәйрәмендә «Патриот» үзәге стенды эшли. Кунаклар үзләрен беренче ярдәм күрсәтүдә, Калашников автоматын сүтеп-җыюда, виртуаль киңлектә дрон белән идарә итүдә, шулай ук бронежилет һәм касканы киеп карый ала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии