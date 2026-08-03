АГАУ объявил тендер на капремонт барнаульского общежития "Пентагон"

На обновление здания готовы потратить свыше 346 млн рублей Алтайский государственный аграрный университет объявил электронный аукцион на капитальный ремонт общежития № 4, известного среди студентов как "Пентагон", сообщает "Банкфакс".
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