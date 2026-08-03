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АГАУ объявил тендер на капремонт барнаульского общежития "Пентагон"

АГАУ объявил тендер на капремонт барнаульского общежития "Пентагон"

На обновление здания готовы потратить свыше 346 млн рублей Алтайский государственный аграрный университет объявил электронный аукцион на капитальный ремонт общежития № 4, известного среди студентов как "Пентагон", сообщает "Банкфакс".

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