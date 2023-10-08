Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Ольга Ольга
    Приготовила, понравилось))) Не икра, поскольку баклажаны брусочками. Скорее овощное рагу. Да и, разве баклажаны могут...Попробовал в гост...
  • ольга золотницына
    Это не Манджа!Попробовал в гост...
  • Акимова Татьяна
    Если делать в духовке, будет не хуже.Попробовал в гост...

Благодаря этой простой заготовке в моем доме всегда есть свежая зелень

Благодаря этой простой заготовке в моем доме всегда есть свежая зелень

Ароматная зелень способна украсить вкус многих блюд. Однако покупка свежей зелени зимой — удовольствие не из дешевых, поэтому предлагаем приготовить ароматный и очень вкусный зеленый соус, который отлично хранится в холодильнике.

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