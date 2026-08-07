Сенат США принял законопроект об «адских санкциях» против РФ и Ирана

Сенат США только что принял законопроект, который его авторы окрестили «адскими санкциями». Звучит как название боевика, но на деле это очень серьезный документ, который ударит не только по Москве и Тегерану, но и по карманам европейских союзников Вашингтона.
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