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Мировое обозрение

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Сенат США принял законопроект об «адских санкциях» против РФ и Ирана

Сенат США принял законопроект об «адских санкциях» против РФ и Ирана

Сенат США только что принял законопроект, который его авторы окрестили «адскими санкциями». Звучит как название боевика, но на деле это очень серьезный документ, который ударит не только по Москве и Тегерану, но и по карманам европейских союзников Вашингтона.

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