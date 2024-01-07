Глава немецкой партии ХСС Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus

Константин Линьков

Почему капитулировавшая Германия не только производит оружие но и продаёт его другим странам, разве нарушение условий капитуляции не наказуемо? Разве не Россия победила Германию и разве не России наблюдать за выполнением условий капитуляции за Германии? Почему Россия не бомбит военные заводы Германии, ведь у неё есть полное право это делать? Я удивлён!!!