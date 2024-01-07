Глава оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что крылатые ракеты Taurus — единственное, что спасет Украину от поражения, и призвал срочно передать их Киеву.
Глава немецкой партии ХСС Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus
Комментарии
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Константин Линьков
Почему капитулировавшая Германия не только производит оружие но и продаёт его другим странам, разве нарушение условий капитуляции не наказуемо? Разве не Россия победила Германию и разве не России наблюдать за выполнением условий капитуляции за Германии? Почему Россия не бомбит военные заводы Германии, ведь у неё есть полное право это делать? Я удивлён!!!
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