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  • Елена Мамонова
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Низкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времени

Низкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времени

Эталонное время для нашей планеты — Всемирное координированное время (Coordinated Universal Time, UTC), которое в 1972 году ввело Международное бюро мер и весов для облегчения международных коммуникаций и навигации.

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