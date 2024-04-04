Низкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времени

Эталонное время для нашей планеты — Всемирное координированное время (Coordinated Universal Time, UTC), которое в 1972 году ввело Международное бюро мер и весов для облегчения международных коммуникаций и навигации.
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