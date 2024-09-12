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Что такое северное сияние?

Что такое северное сияние?

Тимми и Живой Гараж расскажут об этом удивительном явлении природы. 123RF/legion-media.ruСколько загадочных процессов можно наблюдать на небе! То на нем появляется радуга, то мы видим молнию, то Солнце прячется за Луну и возникает затмение.

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