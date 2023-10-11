Россиян предупредили об опасных разновидностях секс-игрушек

Секс-игрушки из некачественного пластика могут содержать опасные вещества, которые вызывают поражения печени, почек и другие серьезные проблемы со здоровьем, считает эксперт в индустрии интимных товаров Виктория Никифорова.
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