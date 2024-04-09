Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов - Изменит ли Россия миграционную политику

Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu

Начало статьи отражает ситуацию в стране и дает надежду на улучшение. Но потом, читая дальше, понимаешь, что опять враги народа ( в виде экспертов) начинают нагло врать и убеждать читателей, в неэффективности принятия кардинальных мер в угрожающей ситуации с мигрантами. Получается, что народу нужно быть оптимистом в такой ситуации!!! "Ведь даже если тебя съели , у тебя будет два выхода...." А какие - сами догадаетесь.