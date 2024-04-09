100 тысяч готовы выйти на улицу для погромов. Эксперт рассказал, что ими движет Обозреватель, политолог и автор многих книг Владимир Хомяков считает, что миграционный вопрос следовало решать не после теракта в "Крокусе", а гораздо раньше.
Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов - Изменит ли Россия миграционную политику
Комментарии
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Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Начало статьи отражает ситуацию в стране и дает надежду на улучшение. Но потом, читая дальше, понимаешь, что опять враги народа ( в виде экспертов) начинают нагло врать и убеждать читателей, в неэффективности принятия кардинальных мер в угрожающей ситуации с мигрантами. Получается, что народу нужно быть оптимистом в такой ситуации!!! "Ведь даже если тебя съели , у тебя будет два выхода...." А какие - сами догадаетесь.
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14 час.
Виктор Александров
В условиях массового недовольства народа проолигархической мигрантской политикой у тех представителей "власти", кто, не моргнув глазом, отстаивает необходимость мигрантов - "специалистов" есть 2 выхода: 1. референдум; 2. добровольная отставка и эмиграция.
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2 час.
radiofree RF
Ну если власти нужны мигранты,то есть живой пример в Эмиратах.Приехал один,отработал и домой.
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1 час.
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