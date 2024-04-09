ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Недалек день, когда приток мигрантов в Россию начнется из Европы. Как ни странно, такая тенденция уже имеется, но пок...Побежали Таджики,...
  • radiofree RF
    Ну если власти нужны мигранты,то есть живой пример в Эмиратах.Приехал один,отработал и домой.Мигрантский вопро...
  • Виктор Александров
    В условиях массового недовольства народа проолигархической мигрантской политикой у тех представителей "власти", кто, ...Мигрантский вопро...

Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов - Изменит ли Россия миграционную политику

Мигрантский вопрос в России: мнение экспертов - Изменит ли Россия миграционную политику

100 тысяч готовы выйти на улицу для погромов. Эксперт рассказал, что ими движет Обозреватель, политолог и автор многих книг Владимир Хомяков считает, что миграционный вопрос следовало решать не после теракта в "Крокусе", а гораздо раньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Начало статьи отражает ситуацию в стране и дает надежду на улучшение. Но потом, читая дальше, понимаешь, что опять враги народа ( в виде экспертов) начинают нагло врать  и убеждать читателей, в неэффективности принятия кардинальных мер в угрожающей ситуации с мигрантами.  Получается, что народу нужно быть оптимистом в такой ситуации!!!  &quot;Ведь даже если тебя съели , у тебя будет два выхода....&quot; А какие - сами догадаетесь.
Ответить
14 час.
Виктор Александров
В условиях массового недовольства народа проолигархической мигрантской политикой у тех представителей &quot;власти&quot;, кто, не моргнув глазом, отстаивает необходимость мигрантов - &quot;специалистов&quot; есть 2 выхода: 1. референдум; 2. добровольная отставка и эмиграция.
Ответить
2 час.
radiofree RF
Ну если власти нужны мигранты,то есть живой пример в Эмиратах.Приехал один,отработал и домой.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх