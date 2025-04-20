Врач Тяжельников рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники

Врач Тяжельников порекомендовал отказаться от яиц людям с заболеваниями печениВзрослые без хронических заболеваний могут употреблять даже несколько яиц ежедневно, однако от пасхального угощения стоит воздержаться людям с нарушениями работы желчного пузыря, патологиями печени, почечной недостаточностью и аллергией на куриный белок .