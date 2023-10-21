Бутылку шотландского виски оценили более чем в миллион

Старейший аукционный дом выставил самый желанный лот спиртного мираБутылка шотландского виски Macallan будет выставлена на аукционе в следующем месяце по ориентировочной цене до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, сообщил аукционный дом Sotheby's .
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