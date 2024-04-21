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Washington Post: в Евросоюзе отказались изымать замороженные активы России

Washington Post: в Евросоюзе отказались изымать замороженные активы России

Власти стран Евросоюза отказались конфисковывать замороженные российские суверенные активы. Правительства опасаются, что после этого инвесторы потеряют доверие к евро, а Россия прибегнет к ответным мерам, сообщила газета The Washington Post.

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