Washington Post: в Евросоюзе отказались изымать замороженные активы России

Власти стран Евросоюза отказались конфисковывать замороженные российские суверенные активы. Правительства опасаются, что после этого инвесторы потеряют доверие к евро, а Россия прибегнет к ответным мерам, сообщила газета The Washington Post.
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