В аэропортах Испании сбой в работе компьютерных систем, возможны задержки рейсов

Компания-оператор Aena, обслуживающая гражданские аэропорты Испании, сообщила о сбое в работе компьютерных систем, назвав это «инцидентом в компьютерной системе», которые могут привести к задержкам авиарейсов.
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