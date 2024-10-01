Повышение военных пенсий, зарплаты бюджетников, тарифы утильсбора для автомобилей: что изменится в жизни россиян с октября 2024 года

С октября 2024 года в России вступают в силу поправки к Налоговому кодексу, начинает действовать поддержка военных пенсионеров, вступает в силу закон, регулирующий контроль деятельности платежных агентов.
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