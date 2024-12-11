В Смоленской области выявили нелегального пассажироперевозчика

Суд в Смоленске снизил наказание для юридического лица За осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта без лицензии Промышленный районный суд Смоленска назначил ООО «Спецпроект 1» штраф в 200 000 рублей.
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