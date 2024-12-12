Практики устойчивого развития обсудили 11 декабря на международном форуме «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде

11 декабря 2024 года в Нижнем Новгороде стартовал международный форум «СО.ЗНАНИЕ». На пленарном заседании эксперты обсудили концепцию человекоцентричности и народосбережения как основу долгосрочной стратегии устойчивого развития государства.
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