How Trump Plans to Wield Power in 2025

New York Times: “Beneath these public threats is a series of plans by Mr. Trump and his allies that would upend core elements of American governance, democracy, foreign policy and the rule of law if he regains the White House.
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