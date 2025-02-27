Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу в марте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, что с 1 марта вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности.