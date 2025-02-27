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Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу в марте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, что с 1 марта вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности.

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