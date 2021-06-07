Перевозки на заграничные курорты могут ограничить

7 июня. FINMARKET.RU - Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.
7 июня. FINMARKET.RU - Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.
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