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Москва вводит временные ограничения на продажу алкоголя 4, 5, 8 и 9 мая

Москва вводит временные ограничения на продажу алкоголя 4, 5, 8 и 9 мая

Москва вводит временные ограничения на продажу алкоголя 4, 5, 8 и 9 мая Елена ГалицкаяВ преддверии майских праздников столичные власти приняли решение ввести временные ограничения на продажу алкоголя в нескольких районах Москвы, а также закрыть некоторые магазины, бары и кафе.

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