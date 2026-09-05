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Владимирские новости

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Прокуратура контролирует ремонт детского сада в Гороховецком районе

Прокуратура контролирует ремонт детского сада в Гороховецком районе

Ремонт «Ласточки» обойдётся в 47,8 млн рублей, подрядчик — ООО «УРОВЕНЬ+». Сейчас готовность объекта — 70%, завершены работы по фундаменту, отмостке и кровле.

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