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Потолок в доме может съедать до 40% тепла: чем утеплить чердак, чтобы не греть улицу всю зиму

Потолок в доме может съедать до 40% тепла: чем утеплить чердак, чтобы не греть улицу всю зиму

Зимой в частном доме с холодным чердаком тепло уходит не через стены, а через потолок. Перекрытие без изоляции пропускает до 40% всей энергии, которую вырабатывает отопительная система.

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