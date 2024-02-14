Румынские спасатели нашли в горах двух уклонистов с Украины

Румынские спасатели обнаружили в горах уезда Марамуреш двух уклонистов с Украины. «Поисково-спасательным отрядом SPJ Salvamont Maramures совместно с коллегами из погранполиции удалось найти двух граждан Украины… Они были переданы приехавшим на помощь медицинским бригадам», — сообщает служба Salvamont в Facebook*.
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