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Новичок «Уорриорз» Брэндин Подземски набрал 23 очка, 7 подборов и 5 передач в игре с «Вулвз»

Новичок «Уорриорз» Брэндин Подземски набрал 23 очка, 7 подборов и 5 передач в игре с «Вулвз»

Новичок «Голден Стэйт» Брэндин Подземски обновил личный рекорд по очкам в НБА в матче с «Миннесотой» (101:104).

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