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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках 12 сентября

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках 12 сентября

В Подмосковье 12 сентября пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Профилактические обследования смогут пройти жители 11 округов, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

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