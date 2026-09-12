Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ

Товарооборот между Россией и ОАЭ велик и продолжает расти. Это отметил Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях саммита БРИКС в Индии.
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