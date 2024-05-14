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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Никишин: «Приятно, что получил личные награды, но хочется чего-то большего. СКА в этом году не взял ни Кубок Гагарина, ни Кубок Континента»

На церемонии закрытия сезона Никишин был признан самым полезным игроком, самым результативным защитником, а также вошел в символическую сборную.

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