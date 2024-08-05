"Лаборатория Касперского" выявила Android-троян, шпионящий за россиянами

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Специалисты "Лаборатории Касперского" смогли выявить троян, с помощью которого злоумышленники могли устанавливать слежку за конкретными владельцам Android-устройств в России, сообщили "Известия" со ссылкой на компанию.
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