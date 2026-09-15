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ТАСС

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В Иране призвали Россию вместе бороться с попытками Запада исказить образ стран

В Иране призвали Россию вместе бороться с попытками Запада исказить образ стран

ТЕГЕРАН, 15 сентября. /ТАСС/. Иран вместе с Россией должен противодействовать попыткам США и коллективного Запада исказить образ обеих стран в информационном пространстве, развивая сотрудничество между СМИ.

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