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Российские десантники продолжают свои тренировки к международному конкурсу «Десантный взвод» АрМИ-2022 на территории Алжирской Народной Демократической Республики

Российские десантники продолжают свои тренировки к международному конкурсу «Десантный взвод» АрМИ-2022 на территории Алжирской Народной Демократической Республики

Для тренировки команды в таких жарких условиях фонд Женщин России и Московское региональное отделение партии «Деловая Россия» предоставила комплект спортивной формы одежды.

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