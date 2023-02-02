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Федор и Бейдер провели битву взглядов перед боем на Bellator 290

В Сан-Хосе (Калифорния) в ночь на 5 февраля состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

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