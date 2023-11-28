Путин подписал указ о повышении МРОТ. На сколько он вырастет в 2024 году?

Ранее президент анонсировал, что повышение минимального размера оплаты труда будет существенным Владимир Путин 27 ноября подписал закон, который устанавливает новый размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на весь 2024 год.
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