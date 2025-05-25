Вертолет Путина попал в зону атаки украинских БПЛА под Курском

Вертолет президента России Владимира Путина во время визита в Курскую область попал в зону отражения массированной атаки беспилотников ВСУВертолет президента России Владимира Путина во время визита в Курскую область попал в зону отражения массированной атаки беспилотников ВСУ, рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.