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Курские новости

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Вертолет Путина попал в зону атаки украинских БПЛА под Курском

Вертолет Путина попал в зону атаки украинских БПЛА под Курском

Вертолет президента России Владимира Путина во время визита в Курскую область попал в зону отражения массированной атаки беспилотников ВСУВертолет президента России Владимира Путина во время визита в Курскую область попал в зону отражения массированной атаки беспилотников ВСУ, рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

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