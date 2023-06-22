Военное обозрение

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Западная пресса: Компания Boeing планирует разместить вооружение на самолётах-заправщиках KC-46 для нужд ВВС США

Западная пресса: Компания Boeing планирует разместить вооружение на самолётах-заправщиках KC-46 для нужд ВВС США

Руководство американской корпорации Boeing наряду со своей дочерней компанией Aurora Flight Sciences приняли участие в Международном авиакосмическом салоне в Париже, где раскрыли планы по усилению боевого потенциала действующих самолётов-заправщиков KC-46 Pegasus, сообщает Defense News.

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