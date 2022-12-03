Россиянам назвали платежи ЖКХ, от которых можно отказаться

Большая часть услуг ЖКХ от управляющей компании обязательна для оплаты. Однако жильцы имеют полное право отказаться от платежей за ряд дополнительных услуг, которые перечислила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
Большая часть услуг ЖКХ от управляющей компании обязательна для оплаты. Однако жильцы имеют полное право отказаться от платежей за ряд дополнительных услуг, которые перечислила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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