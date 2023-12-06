Выбросили на улицу: оскандалился популярный во Владивостоке общепит

В Минздраве Приморья прокомментировали резонансную ситуацию из соцсетей, сообщает PRIMRPESS. Ранее на нескольких каналах в сети Telegram появилась информация о том, что накануне вечером, 5 декабря в районе 20:10 в ресторане KFC, который находится в ТРК «Луговая» на первом этаже, стало плохо мужчине.
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