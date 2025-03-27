«Всегда на страже»: 27 марта — День войск национальной гвардии России 27 марта свой профессиональный праздник традиционно отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России.
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«Всегда на страже»: 27 марта — День войск национальной гвардии России 27 марта свой профессиональный праздник традиционно отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России.
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