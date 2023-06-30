Оправданные гребцы Моргачев и Сорин планируют возобновить карьеру

Об этом в четверг сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина в допинг-пробах обнаружили мельдоний.